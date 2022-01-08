MSB: Şanlıurfa'da 3 asker şehit oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken yaşanan patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.