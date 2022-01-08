MSB: Şanlıurfa'da 3 asker şehit oldu

Ekipler bölgeye sevk edildi
Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.
Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken yaşanan patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.