Şanlıurfa Müftüsü Tonal: Milli Piyango'da kumarın tüm şartları mevcuttur

Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tonal, "Milli Piyango, tombala gibi tüm çekilişler aynıdır. Milli Piyangoda kumarın tüm şartları mevcuttur. Ve dinimizde de yasaklanmıştır” dedi.

Her yılbaşı öncesinde Milli Piyango bileti almanın haram olup olmadığı yolunda sorularla karşılaştıklarını belirten Tonal, İslam Dini'nin kumarı kesinlikle yasakladığını kaydederek, “Milli Piyango dediğimiz zaman kiminin kaybedeceği, kiminin kazanacağı bir çekilişten söz ediyoruz. Bu nedenle, milli Piyango, tombala gibi tüm çekilişler aynıdır. Milli Piyangoda kumarın tüm şartları mevcuttur. Ve dinimizde de yasaklanmıştır” dedi.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Müftü Tanal, yılın hiçbir gününde veya olayında haram olan şeylerin helal olamayacağını da belirttiği açıklamasında, “Önümüzde bir yılbaşı var. Yılbaşına mahsus olarak da kumar helal olamaz. İçki de yasaktır. İslam isçi kullanımını, kumar oynanmasını yasaklamıştır. Yapanlar da ahret bakımından günaha girmiş olurlar” görüşünü dile getirdi.