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Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Ankara Adliyespor 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu HAKEMLER: Egemen Artun (xxx), Erhan Gündoğdu (xxx), Okan Gürdiş (xxx) ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xx)- Gökhan (xxx), Bekir (x) (Dk

19 Kasım 2017 18:22

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Egemen Artun (xxx), Erhan Gündoğdu (xxx), Okan Gürdiş (xxx)
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xx)- Gökhan (xxx), Bekir (x) (Dk.45 Hakan x), Berkay (xxx), Alican (x) (Dk.60 Yeldar x), Metahan (x), Mehmet Sayan (xxx), Ahmet (xxx), Bilal (x) (Dk.90 Vedat), Alper (xxx), Fatih (xxx)
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx)- Metin (xxx), Caner (xxx), Mustafa (xx) (Dk.72 Ömer x), (xxx), Ali (xxx), Anıl (x), (Dk.90 Eyüp), Celal (xxx), Salih (xxx), Serkan (x) (Dk.89 Mehmet Kaan), Faruk (xxx), Deniz (xxx)
GOLLER: Dk.21 Ahmet (Karaköprü Belediyespor) -  Dk.1 Ali (Ankara Adliyespor)
KIRMIZI KART: Dk.34 Metehan (Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Alican, Hakan, Fehmi (Karaköprü Belediyespor)
TFF 3’üncü Lig’de Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ankara Adliyespor ile 1-1 berabere kaldı.
1’inci dakikada Celal’ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ali\'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
13’üncü dakikada Ali’nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Celal’ın vuruşunda, kaleci Onurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
21’inci dakikada topla buluşan Ahmet’in sol çaprazından sert şutun meşin yuvarlak filelerihavalandırdı: 1-1.
34\'üncü dakikada Metehan, hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılıp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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