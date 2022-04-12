Şanlıurfa İl Göç İdaresi'nin camlarını taşlayan 15 Suriye uyruklu göçmen gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramadıkları için güvenlik görevlilerine saldırıp, kurumun camlarını kıran 15 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Karşıyaka Mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlem yaptırmak için sıra bekleyen Suriye uyruklu göçmenler, sistem arızası medeniyle işlem yapılamayacağını öğrenince güvenlik görevlileri ile tartıştı. Görevlilere saldıran bir grup Suriyeli göçmen attıkları taşlar ile Göç İdaresi Müdürlüğü'nün camlarını kırdı. Taşkınlık yapan gruba, ihbar üzerine gelen polisler müdahale etti.

Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)