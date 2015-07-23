Şanlıurfa Emniyet Müdürü: Cemaat abileri, Urfa'da talimatla plaka tanıma sistemini kapattırdı!

Şanlıurfa Ceylanpınar'da dün (22 Temmuz 2015) evlerinde öldürülen iki polis için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, isim vermeden "PKK ile Fethullah Gülen cemaatinin işbirliği içinde olduğunu" iddia ederek “Son yıllarda kanlar beslenen ancak barış ve kardeşlik sözünü dillerinden düşürmeyen bu odaklar devletimizin tüm kurumlarına ve teşkilatımızın kılcallarına giren örgütle kol kola girerek ihanet sarmalını genişletmişlerdir” dedi.

"Bu örgütün teşkilatımızın içine sızdırdığı uzantıları kullanarak istihbarat faaliyetleri zafiyete uğratılmaya çalışılmıştır" iddiasında bulunan Şanıurfa Emniyet Müdürü Pınarbaşı, "İlimizin plaka tanıma sistemi abilerinden aldığı talimatla kapatılarak asayiş ve terör olayları tırmandırılmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullandı.

Eyüp Pınarbaşı şöyle konuştu:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakları bize vatan eğlerken şehadet şerbeti içerek şehitler kervanın katılanlara iki meslektaşımızı daha uğurlamak için buradayız. Devletimizin bekası milletimizin birlik ve bütünlüğünü bozmak için daha önce defalarca tezgâhlanan kanlı olaylardan biriyle daha karşı karşıyayız. 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli’nde katledilenlerin intikamını almak için 3 gün sonra Başbağlar Köyü’ndeki masum insanları hunharca katleden barış ve kardeşlik maskesi arkasına gizlenmiş odaklar, Suruç’ta katlettirdikleri vatandaşlarımızın intikamını almak iddiasıyla Ceylanpınar’da istirahat halinde olan, vatanına hizmet başka gayesi olmayan iki meslektaşımızı kahpece şehit etmişlerdir.

Maalesef son yıllarda kanlar beslenen ancak barış ve kardeşlik sözünü dillerinde düşürmeyen bu odaklar devletimizin tüm kurumlarına ve teşkilatımızın kılcallarına giren örgütle kol kola girerek ihanet sarmalını genişletmişlerdir.

Bu örgütün teşkilatımızın içine sızdırdığı uzantıları kullanarak istihbarat faaliyetleri zafiyete uğratılmaya çalışılmıştır. İlimizin plaka tanıma sistemi abilerinden aldığı talimatla kapatılarak asayiş ve terör olayları tırmandırılmaya çalışılmıştır.

Bununla neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Bu örgütlerle mücadeleye devam edeceğiz"