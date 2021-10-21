Şanlıurfa'da zırhlı aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu araç altında kalan 5 yaşındaki N.D. ağır yaralandı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, öğlen saatlerinde yaşanan kazada yaralanan N.D., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın yaşandığı yere yakın güvenlik kamera görüntülerine göre, zırhlı aracın altında kalan N.D.'nin ayaklarının ezildiği görüldü.
Daha sonra Urfa Merkez'de bulunan Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisini veren N.D'nin amcası, hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.
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