Şanlıurfa'da yanan araçta uzman çavuşun cesedi bulundu

Şanlıurfa’da yanan otomobilde uzman çavuşun cesedi bulundu.

Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Özbek Mahallesindeki küçük sanayi sitesinde meydana geldi.

Park halinde bulunan 63 ADA 174 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtaki incelemede yanmış erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin ilçede görevli uzman çavuş İ.G.'ye ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili bölgede inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.