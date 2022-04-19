“Şanlıurfa’da koruma altındaki ceylanların kesilerek bürokratlara ikram edildiği” iddiası Meclis gündeminde

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde koruma altında bulundurulan ceylanların kesilerek gelen üst düzey ziyaretçi ve bürokratlara ikram edildiği iddiası TBMM'ye taşındı.

Sözcü’den Ahmet Kaya imzalı habere göre, konuyla ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin cevaplandırması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Ceylanpınar Tarım İşletmeleri'nde koruma altında bulunan ceylanlardan bazılarının kesilerek ziyaretçilere ikram edildiği iddiasıyla ilgili verdiği soru önergesinde, işletmedeki ceylan sayısının kaç olduğunu soran Tanal, Bakan Kirişçi'den ayrıca şu soruların yanıtlanması talebinde bulundu:

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, 2002 ile 2022 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak, yılda kaç ceylan kesilmektedir? Kesimi gerçekleştirilen ceylanlar resmi kayıtlara geçirilmekte midir? Şayet geçirilmekteyse kesilen ceylanların bilgisi, kesim işlemi olarak mı, yoksa zayi, kayıp olarak mı resmi kayıtlarda yer almaktadır? İşletmede kesilen ceylanların etleri ne yapılmaktadır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde koruma altına alınan ceylanların kesilip etlerinin ikram edilmesinin yasal dayanağı var mıdır? Hangi düzeydeki misafirler, yetkililer, bürokratlar için ceylanlar kesilip ikram edilmektedir?