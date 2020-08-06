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Koronavirüs

Şanlıurfa'da Koronavirüs test kitleri arızalı çıktı!

"3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır"

06 Ağustos 2020 23:00

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısı için kullanılan PCR test kitlerinin firma kaynaklı arızalı çıktığını duyururken, yapılan açıklamada "İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır" denildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır.

"Bakanlığımızın destekleriyle bugün itibarı ile firma tarafından yeni temin edilen kitlerle bu sorun giderilmiş olup vatandaşlarımızın beklenen testleri, yeniden çalışılmaya başlanmış olup sonuçları en kısa sürede netleşip bilgilendirileceklerdir."

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