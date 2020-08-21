Şanlıurfa'da karantina kurallarını ihlal edenler, öğrenci yurtlarına yerleştirilecek

Şanlıurfa Valiliği, Covid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyon tedbirlerini ihlal eden kişilerin öğrenci yurtlarında zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulması kararı alındığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda bazı odalar, izolasyon tedbirlerini ihlal edenlerin zorunlu olarak tutulacağı yerler olarak belirlendi. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan yurtlardaki yatak çarşafları değiştirildi.

İlk etapta 16 kişiye yetecek kadar hazır hale getirilen yurt odalarında zorunlu karantinaya tabi tutulacak vatandaşlar, 14-22 gün süresince burada kalmak zorunda olacaklar. Yurtlarda karantina tedbirine tabi tutulanlar, ortak duş ve televizyon salonundan faydalanacaklar. Yurt odalarında buzdolabı, klima ve televizyon bulunmuyor."