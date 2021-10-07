Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hayatını kaybetti; zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da Hasret Tutal, Şervan Bekir Gülel'in ruhsatlı tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan erkek arkadaş Şervan Bekir Gülel, kız arkadaşını kazara vurduğunu iddia etti.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hasret Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Servan Bekir Gülel'in ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu öne sürdü.

Hasret Tutal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.