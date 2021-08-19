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Şanlıurfa'da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servisine çarptı: 13 yaralı

Kazada 2 sürücü ve minibüsteki 11 öğrenci yaralandı

19 Ağustos 2021 09:59

Şanlıurfa'da freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsüne çarptı

Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Karaköprü çevre yolunda meydana geldi. Dershaneye öğrenci taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 S 1124 plakalı servis minibüsüne, freninin boşaldığı belirtilen Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne (DSİ) ait iş makinesi çarptı. Kazada 2 sürücü ve minibüsteki 11 öğrenci yaralandı.

Kaza sonrası minibüste sıkışan yaralılar, ihbarla gelen ekipler tarafından çıkarılarak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da bilgi alarak, hastanedeki öğrencilere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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