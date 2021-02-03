Şanlıurfa'da eşi ve 3 çocuğuna şiddet uygulayan adam 5 ay tutukluluğun ardından serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da boşanma davası açan eşi ile yaşları 5 ve 9 arasında değişen 3 çocuğuna işkence yaptığı gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Çakmak, 5 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen yıl 16 Eylül'de meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıllık eşi N. Ç.'ye şiddet uyguladı.

N. Ç. olaydan 10 ay önce 4 çocuğuyla birlikte ailesinin yanına yerleşip, boşanma davası açtı. Ramazan Çakmak, vakit geçirme bahanesi ile aldığı çocuklarını getirmeyince N. Ç., eşinin evine gitti. Burada Ramazan Çakmak'ın şiddet uyguladığı N. Ç., 2 yaşındaki oğlunu alarak ailesinin yanına geri döndü.

Bu olaydan birkaç gün sonra babalarının evinden çıkan 2’si kız, 3 çocuğun yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne N. Ç.'yi aradı. Eve gelen N. Ç., polisi arayarak şikayette bulundu. Tedaviye alınan ve pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocuklar annelerine teslim edilirken, gözaltına alınan Ramazan Çakmak tutuklandı.

Hakkında 'eziyet etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Çakmak, 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Çakmak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müdahil olan avukatların da katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, sanığın, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)