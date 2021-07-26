Şanlıurfa'da, aşı yaptıran gençlere kura ile hediyeler verilecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, Şanlıurfa 'da düşük seviyede olan aşılama oranının, gençler arasında gerçekleştirilecek olan hediye çekilişiyle arttırılması hedefleniyor.

Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa 'da, bu rakamların üst sıralara çekilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinesinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, genç nüfusun yüksek olduğu Şanlıurfa 'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

"65 yaş üzerindeki aşılamada iyi bir performans ortaya koyduk"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Covid-19 ile mücadelede Şanlıurfa 'nın iyi bir mücadele örneği verdiğini, vaka sayılarının kontrol altında tutulduğunu ve hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Aşılama döneminin başlamasıyla kentteki sağlık çalışanlarının bu noktada seferber olduklarını aktaran Erin, şöyle konuştu:

" Şanlıurfa maalesef pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu performansı aşılamada gösteremedi. Covid-19 ile mücadelede hastalığın bulaş hızını engellemek, yavaşlatmak büyük ölçüde kamu kurumlarının ve personelin elindeydi. Yaptığımız planlamayla, görevlendirdiğimiz personelle, bütün alanda yaptığımız denetimlerle vaka sayılarının artışının önüne geçebildik. Vatandaşlarımızın elbette sergilediği iş birliği ve çıkarılan kurallara uyumu da önemli bir etken oldu. Aşılamada biliyorsunuz 65 yaş üstünden başlayarak bütün kırsala da mobil ekipler oluşturduk, Türkiye'deki ilk uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Köy köy dolaşmak suretiyle vatandaşlarımızı aşı olmaya ikna etmeye çalıştılar ve 65 yaş üzerindeki aşılamada da iyi bir performans ortaya koyduk."



Genç nüfuslarının yoğun olduğunu vurgulayan Erin, "65 yaşın altına, diğer yaş gruplarına geçtikçe aşılama performansımızın düştüğünü gördük. Özellikle 18-25 yaş arasındaki aşılamada büyük bir nüfus kitlesi var ve bu nüfus grubundaki aşılamada maalesef istediğimiz seviyeyi bugüne kadar elde edemedik." dedi.

Vali Erin, kentteki aşılama oranını arttırmak için seyyar ekipler oluşturduklarını, evlerde de aşı çalışması yaptıklarını anlatarak, bölgedeki siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de bu noktada sürekli çağrılarda bulunduğunu söyledi.

"Çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha ileriye taşıma gayreti göstereceğiz"

Abdullah Erin, yapılan çalışmalarla kentteki aşılama oranının yüzde 15'lerden yüzde 35'lere çıkarıldığını, ancak bu durumun yeterli olmadığını aktararak, şunları kaydetti: