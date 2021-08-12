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Şanlıurfa'da arıların saldırdığı 10 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

12 Ağustos 2021 15:34

Şanlıurfa Akçakale'de arıların saldırdığı 10 kişilik aile itfaiyelerin müdahalesi ile kurtarıldı. Saldırıda bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

Akçakale ilçesine bağlı Alatlar Mahallesi’nde 10 kişilik Ala ailesinin fertleri, evlerinin önünde arıların saldırısına uğradı. Paniğe kapılan aile, kaçıp evlerine girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi çıkardı. Bu sırada bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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