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Yaşam

Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı

Valilik, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu

27 Haziran 2020 00:15

Şanlıurfa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 27, Karaköprü'de 12, Birecik'te 2, Hilvan'da 6, Siverek’te 2, Viranşehir'de 9, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde birer adres olmak üzere toplamda 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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