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Koronavirüs

Şanlıurfa'da 62 ev daha karantinaya alındı

09 Temmuz 2020 12:07

Şanlıurfa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 62 evde daha karantina uygulaması başlatıldı. Kentte daha önce 117 ev karantinaya alınmıştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı ilçelerde ikamet eden bazı kişilerin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 11, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 10, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 21 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. 

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