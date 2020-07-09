Şanlıurfa'da 62 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 62 evde daha karantina uygulaması başlatıldı. Kentte daha önce 117 ev karantinaya alınmıştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı ilçelerde ikamet eden bazı kişilerin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.