T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı

27 Haziran 2020 23:49

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye'de 3, Akçakele'de 3, Haliliye'de 12, Karaköprü'de 23, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde birer adres olmak üzere toplamda 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, kentteki 24 evdeki karantina ise sona erdirildi.

ETİKETLER

CeylanpınarŞanlıurfaŞanlıurfa Covid-19Şanlıurfa KoronavirüsKoronavirüsCovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24