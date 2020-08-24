Şanlıurfa'da 35 bine yakın kişiye 40 milyon liradan fazla 'Koronavirüs' cezası

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde oluşturulan İl Pandemi Kurulu, Bilim Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı tedbir kararları, salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte hayata geçirildi.

Basın yayın organları, sosyal medya, açık hava reklamcılığı, mobil anons araçları gibi onlarca farklı yöntemle kamuoyuna duyurulan tedbir kararlarının uygulanması yine Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetlendi.

Denetlemeler sıklaştırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da önemli katkılar sunduğu Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kuralları ihlal ettikleri ve bu tutumlarında ısrarcı oldukları belirlenen işletme ve şahıslara karşı cezai yaptırımlar uygulandı.

40 milyon lirayı aşan ceza kesildi

Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ilan edilen tedbir kararlarını ihlal ettikleri denetim ekiplerince belirlenen iş yeri ve kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin de başlatıldığı Şanlıurfa'da, 24 Mart-22 Ağustos tarihleri arasındaki beş aylık sürede, 289 bin 263 iş yeri ve riskli alan denetimi yapıldı.

Bin 837 iş yeri hakkında işlemin yapıldığı denetimler kapsamında, 33 bin 114 adres denetlendi. Çok sayıda mükerrer denetlemenin yapıldığı iş yeri, riskli alan ve izolasyon denetimlerinde haklarında işlem yapılan kişi sayısı 34 bin 464 olurken, bu iş yeri ve kişilere yazılan ceza miktarı da toplam 40 milyon 167 bin 133 Türk Lirasını buldu. (İHA)