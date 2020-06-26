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Koronavirüs

Şanlıurfa'da 31 ev karantinaya alındı

22 evdeki karantina sona erdirildi

26 Haziran 2020 13:32

Şanlıurfa Valiliği'nin internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda ilçelerden Haliliye'de 6, Eyyübiye'de 5, Karaköprü'de 4, Siverek'te 4, Viranşehir'de 9, Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç'ta ise birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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