Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 28 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mücadele kapsamında Hilvan ilçesine bağlı kırsal Kepirhisar mahallesinin tamamı, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 6, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 5, Suruç ve Siverek ilçelerinde birer bina olmak üzere toplamda 1 mahalle ile 28 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tunçbilek mahallesi ile kent genelindeki 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.