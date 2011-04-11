Şanlıurfa CHP'de 'liste' istifaları

T24 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanı Vedat Melik ile Kısas Belde Belediye Başkanı Ali Ersöz partilerinden istifa etti.



Milletvekili listelerinin açıklanmasının ardından konuşan Melik, ''İl başkanlığından istifa ediyorum'' dedi.



Merkeze bağlı Kısas Belde Belediye Başkanı Ersöz de milletvekili aday listesinin partililerden oluşmadığını savunarak, şunları kaydetti:



''Bu durum parti tabanından karşılık görmedi. Tabanımızın isteği üzerine partimden istifa ettim. Başka bir partiye geçmek için istifa etmedim, kamuoyunda böyle bir algılama oluşmasın. Bu demokratik bir tepkidir. Tepkimizi bu şekilde dile getirdik.''



Ali Ersöz, istifa dilekçesini CHP Genel Sekreterliğine faksladığını ifade etti.





