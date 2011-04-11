T24 LogoT24 Logo
Politika

Şanlıurfa CHP'de 'liste' istifaları

CHP İl Başkanı Melik ve Kısas Belde Belediye Başkanı partilerinden istifa etti.

11 Nisan 2011 03:00

T24 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanı Vedat Melik ile Kısas Belde Belediye Başkanı Ali Ersöz partilerinden istifa etti.

Milletvekili listelerinin açıklanmasının ardından konuşan Melik, ''İl başkanlığından istifa ediyorum'' dedi.

Merkeze bağlı Kısas Belde Belediye Başkanı Ersöz de milletvekili aday listesinin partililerden oluşmadığını savunarak, şunları kaydetti:

''Bu durum parti tabanından karşılık görmedi. Tabanımızın isteği üzerine partimden istifa ettim. Başka bir partiye geçmek için istifa etmedim, kamuoyunda böyle bir algılama oluşmasın. Bu demokratik bir tepkidir. Tepkimizi bu şekilde dile getirdik.''

Ali Ersöz, istifa dilekçesini CHP Genel Sekreterliğine faksladığını ifade etti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24