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Politika

Şanlıurfa Cezaevi'ne giden vekiller sıcaktan 5 saat zor durdu

CHP’li Özdemir: Olağanüstü kötü koşullar ve doluluk var. Vantilatör yüzünden kavga doğru değil

19 Haziran 2012 22:33

- Hülya Karabağlı

T24

13 mahkumun yanarak öldüğü Şanlıurfa Cezaevi’nde ‘vantilatör’ yüzünden yangın çıktığına ilişkin  iddialar doğru çıkmadı. TBMM İnsan Hakları Cezaevi İnceleme Komisyonu Üyesi Malik Ecder Özdemir, “Bu cinayetin, katliamın tek sorumlusu olağanüstü kötü koşullar ve doluluk” dedi.

Meclis Cezaevi Alt Komisyonu, incelemelerini tamamladı.  Sıcaktan 5 saate yakın incelemeyi zorlukla tamamlayan CHP’li Özdemir, yangından tuvalete kapandıkları için kurtulan 4 mahkumla konuştuklarını söyledi.  4 mahkum, aralarında kavga çıkmadığını, vantilatör yüzünden de böyle bir şey yaşanmadığını söyledi.  “ Yemek yedik,  çay içtik.  çekirdek çitledik” diyen tanıklar,  koğuş sorumlusunun, “Eylem yapacağız.  Katılmak istemeyen tuvalete girsin” dediğini anlattı.  Tuvalete girdiklerini ve kapıyı kapattıktan 3-4 dakika sonra koku gelmeye başladığını anlattılar.

 

'Özdemir: Et ete yatıyorlar'

 

“İnsanlık dışı bir tablo var.  Kelimeler bunu anlatmaya yetmez”  diyen Özdemir,  eylemin spontane geliştiğini söyledi ve  “Et ete yatıyorlar. İnsanın kafayı yememesi mülkün değil.  Kötü koşullara dikkat çekmek istedikleri muhtemel. Aşağısı 12 metrekare,  yukarısı 4-5 metre kare olan  bir mekan  burası. 6 kişi ranzada, 12 kişi yerde yatıyor. Tuvaletin önünde yatıyor.  Ranzadan inen adamın ayağı yerde yatanın yüzüne düşüyor.  Su akmıyor.  Her şey çok kötü”.

 

'Bataklıkta sivrisinek aramaya gerek yok'

 

Özdemir, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın  yangının  terör bağlantısı olabileceğine ilişkin açıklamasına , “ Kimse bataklıkta sivrisinek aramasın. Eğer bir terör bağlantısı aranıyorsa bu kötü koşullara baksınlar.  Kimse başka yana çekmesin”.

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