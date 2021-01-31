Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya "zam" yaptı; adına "güncelleme" dedi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 20 oranında zam yapma kararı aldı. Kararda “zam” yerine “güncelleme” ifadesi yer aldı.

Zam kararının belediye Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Komisyonu’nda oybirliği ile alındığı belirtildi. Yapılan zamma tepki gösteren DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, “Pandemide insanların kepenk kapattığı, parasızlıktan intihar ettiği pek çok belediyenin özellikle indirime gittiği bir dönemde güne zam haberiyle uyanmak kaynakların yerli yerinde kullanılmamasının ve kötü yönetimin bir sonucudur” dedi.

“Zamlar geri çekilmeli” diyen Tüysüz, “Asıl fedakârlık yapması gerekenler en az gelire sahip olan bu pandemi döneminde toplu taşıma araçlarına binerek ek risk almak zorunda kalanlar mı? Özellikle dar gelirli kesim uzak semtlerde ikamet etmekte ve birden fazla araç kullanmak zorunda hastane ve üniversiteye gidiş gelişler tek araçla neredeyse mümkün değil. Bu haliyle çok ağır bir külfet, belediyeler karı değil hizmeti öncelemeli. Sosyal devlet bunu gerektirir. İnsanların bozuk paralarına bile göz koyan temah edenler iflah olabilir mi?" diye sordu.