Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi: İstifa etmedim

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Nihat Çiftçi, sosyal medyada yayılan istifa ettiğine ilişkin paylaşımları yalanlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasının ardından sosyal medyada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin de istifa ettiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Başkan Çiftçi, istifa ettiği yönündeki paylaşımlara sosyal medya hesabından yanıt verdi ve şunları yazdı:

\"Saygıdeğer hemşerilerim. Sosyal medyadaki bazı hesaplarda çıkan istifa haberleri gerçek dışıdır. Şanlıurfa\'ya hizmet etmeye devam ediyorum.\"



FOTOĞRAFLI