Şanlıurfa bozkırlarında çizgili sırtlan görüldü

BM Küçük Destek Programı (SGP) desteğiyle yürütülen "Bozkır da Güzeldir" projesi kapsamında, Doğa Derneği ile Doğa Kültür ve Yaşam Derneği üyeleri, çizgili sırtlanı doğal ortamında görüntüledi.

Bölgede 7 yıl süren çalışmalar sonucunda yuvaları tespit edilen çizgili sırtlan, bozkır ve kayalık alanlarda yaşıyor ve aslanlara kafa tutan ender canlılar arasında bulunuyor.

Urfa bozkırlarında çöl varanı, çizgili sırtlan gibi nesli tehlike altındaki canlıların doğal yaşam alanlarında görüntülenmesi, bu türlerin korunmasına yönelik umutları artırıyor.

Köylülerle tek tek görüşüldü

Doğa Derneği üyesi Turan Çetin yaptığı açıklamada, çizgili sırtlanları korumak için muhtarlar, köy imamları ve köylülerle görüştüklerini, türün doğadaki önemini ve neslinin tehlike altında olduğunu anlattıklarını söyledi.

Köy okullarında eğitim çalışmaları düzenleyerek, öğrencilere çizgili sırtlan ve diğer önemli türler hakkında bilgiler verdiklerini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Çizgili sırtları, yaşam yerlerinde, uzun ve zorlu koşullarda gözlemledik. Bu türün görüntülenmesi ve korunmasına bölgedeki yerel halk büyük destek sağlıyor. Hatta bazı köylüler Doğa Derneği gönüllüsü olarak çalışıyor. Çizgili sırtlanların yaşadığı yerle yuvalama alanlarının koruma altına alınarak, yasal statü kazanması çok önemli. Bölgemizdeki karar vericiler bu konuda destek olmalı."

Çizgili sırtlan



Çizgili sırtlanın, geçmişte Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak yaşadığı biliniyor. Bozkır, yarı çöl sahaları ve kayalık alanlarda yaşayan çizgili sırtlanın temel besinini hayvan ölüleri oluşturuyor. Kirli açık sarı renkteki çizgili sırtlanın üzerinde siyaha yakın koyu renkli 6-10 santimetre genişliğinde şeritlerle ensesinden beline kadar sert ve dik kıllardan oluşan yele bulunuyor.