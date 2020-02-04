Şanlıurfa Belediyesi'nde adrese teslim ihale

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sayıştay, hazırladığı raporda ihaleyi eleştirerek, “Firma dolaylı olarak hem istekliler tarafından bilinmemesi gereken yaklaşık maliyeti hem de ihale bedelini belirlemiştir. Danışmanlık firması yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesini kasten veya ihmalen zedelemiştir. İhale öncesi hazırlık ve ihale sürecinde yapılan iş ve işlemler, Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerinden; saydamlık, rekabet, eşit muamele, gizlilik, kaynakların verimli kullanımı ihlal ettiği anlaşılmıştır” dedi.

Firmaların hepsi Kayserili çıktı

Sayıştay raporunda ihaleyi alan ve ve yüklenici alt firmaların hepsinin Kayserili olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

“Trambüs (elektrikli otobüs) projesi için uygulamaya esas proje ve metrajların hazırlanması işinde, idare tarafından yapılan piyasa fiyat araştırması aynı ön proje hazırlanması işinde olduğu gibi Şanlıurfa dışındaki firmalardan teklif alınarak yapılmıştır. Toplam 5 firmadan teklif alınmıştır. Bu firmalar işin doğrudan verildiği Kayseri firması, asıl işin alt yüklenicisi olarak çalışan firma ve ortaklarının bir kısmı aynı kişiler olan 3 adet Kayseri firmasıdır. En düşük fiyat teklifi, projeleri yapan firmadan gelmiş ve idare başkaca bir sorgulama yapmaksızın ihaleyi 455 milyon TL'ye bu firmaya vermiştir.”