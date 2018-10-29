Şanlıurfa Barosu'nun yeni yönetimi belli oldu

Şanlıurfa Barosu seçimlerini 'Demokrat Avukatlar Grubu' kazandı. Baronun yeni başkanı Abdullah Öncel oldu.
Şanlıurfa Barosu, 34’üncü Olağan Genel Kurulu seçimlerini Tahir Elçi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Abdullah Öncel, Şanlıurfa Barosu'nun yeni başkanı oldu.
Baro seçimleri oy verme işleminde 929 avukat oy kullandı. Saat 17.00’de biten seçim sonrası oy sayımı gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu. Avukatlar Abdullah Öncel ve Ahmet Tüysüz’ün baro başkanlığı için yarıştığı seçimde “Demokrat Avukatlar Grubu”nun adayı Abdullah Öncel 579, avukat Ahmet Tüysüz 350 oy aldı.
Baro yönetimi ise Esra Yurum Aktaş, Gülşah Turman Kılıç, Faruk Doğan, Halil Olgun, Velat Karahan, Necati Taş, Ronahi Paydaş, Mevlüt Güneş, Bülent Kurt ve Bahyettin Asaoğlu’dan oluştu.