Şanlıurfa Adliyesi'nde taşlı sopalı kavga; 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi'nde bu sabah 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir cinayet davasının duruşması sonrası taraflar, çıkışta tekme-tokat kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, biber gazı ve cop kullanarak güçlükle sonlandırdı.

6 kişi yakalandı

DHA'nın haberine göre, kavgada 3’ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavga üzerine adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

O anlar kameraya böyle yansıdı: