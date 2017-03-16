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Şanlıurfa Adliyesi'nde taşlı sopalı kavga; 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı

16 Mart 2017 15:30

Şanlıurfa Adliyesi'nde bu sabah 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir cinayet davasının duruşması sonrası taraflar, çıkışta tekme-tokat kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, biber gazı ve cop kullanarak güçlükle sonlandırdı.

6 kişi yakalandı

DHA'nın haberine göre, kavgada 3’ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavga üzerine adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

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