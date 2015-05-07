Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama!

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, eski mühimmatın kontrollü imhası sırasında çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Yaralanan olmadığı bildirildi.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait arazide eski mühimmat kontrollü patlatıldı. Patlama sesi ve bölgeden yükselen duman, çevredekileri endişelendirdi. Tutuşan kuru otlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu arada çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Merkez Karaköprü ilçesinde bulunan kreşteki çocuklar, panik nedeniyle binadan çıkarıldı. Hz. Aişe Camisi'nin bahçesine götürülen çocuklar velileri tarafından alındı.



Askeri yetkililer, zarar gören binalarda incelemede bulundu, rapor tuttu.