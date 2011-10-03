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Yaşam

Sanki yaz havası

Türkiye'ye Libya üzerinden lodosla sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar yarından itibaren yükselişe geçecek...

03 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye'ye Libya üzerinden lodosla sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar yarından itibaren yükselişe geçecek.

Ekim ortalaması İstanbul'da 20, Ankara'da 19,5 derece iken, Cuma gününe doğru sıcaklıklar İstanbul’da 28, Ankara’da 26 dereceye çıkacak.

İç Anadolu ve doğuda geceler çok soğuk. Bu gece Sivas 1, Erzurum -2 dereceye inecek ama gündüz sıcaklığı Çarşamba’dan itibaren belirgin şekilde artacak.

Haftasonu ise başta İzmir olmak üzere batıya yağmur gelebilir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bölgelerde hava durumu şöyle olacak:


MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın hafif, gökyüzünün de güneşli olması hissedilen sıcaklığı daha da yükseltecek. 


EGE

Ege hala yazı yaşıyor. Hava az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


AKDENİZ

Akdeniz'de sıcaklık hala yüksek, Antalya-Mersin boyunca hava sıcaklığı 31-32 derece olacak, deniz suyu sıcaklığı da 27-28 derece.


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimleri, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


DOĞU ANADOLU

Doğusu ile zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



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