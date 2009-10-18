'Sanki sadece ben sevişiyorum'

Hande Ataizi “Ben sadece sevdiğim, aşık olduğum adamla seksi paylaşırım. Sanki ülkede benden başka kimse sevişmiyor” dedi



‘Seks dünyanın en güzel şeylerinden biri'



Hande Ataizi 2 yıl aşk yaşadığı Filip Amram’dan geçtiğimiz nisanda ayrılmıştı. 6 aydır yalnız olan Hande Ataizi Posta gazetesine, özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Hande Ataizi “İlişkiler maalesef tamamen biriyle sevişmek olarak değerlendiriliyor. Tabii ki, seks dünyanın en güzel şeylerinden biri. Ama bu ülkede bir erkek ile bir kadın yana yana gelince ille de seks yaptıkları düşünülüyor, dost olabilecekleri akıllara gelmiyor. İnsanın fikri ne ise zikri de odur işte” dedi.



‘İçimden gelmiyorsa sevişmem'



Hande Ataizi şöyle konuştu: “Bir ilişkide ruhsal paylaşım, seksten önce gelmeli. Biz kadınlar, erkekler gibi değiliz. Kadınlarınki tamamen beyinle alakalı. Eğer mutsuzsak, bir sorunumuz varsa, içimizden sevişmek gelmez. Ben seksi sevdiğim, âşık olduğum adamla paylaşmak isterim. Ama yanımdaki herkesle sevişiyormuşum gibi bir hava estiriliyor. Ne ayıp! Üstelik sanki kimse yapmıyor da bu ülkede bir tek ben cinsellik yaşıyorum”.