 SANKİ ROKET DÜŞTÜ

* Gaziosmanpaşa\'da buhar kazanının patlamasıyla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

* Dehşete düşüren görüntülerde buhar kazanının patlamasıyla ortalık savaş alanına dönüyor.

* Bir roketin düşmesini andıran görüntüler şans eseri büyük bir facianın atlatıldığını gözler önünü seriyor.

Haber İbrahim AKTÜRK Kamera Murat SOLAK İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da, bir tekstil firmasına ait buhar kazanının patlamasına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Karayolları Mahallesi 561 Sokak üzerindeki 2 katlı tekstil firmasının üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, buhar kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle kilolarca ağırlıktaki kazan parçalanarak sokak ortasına düştü. Bu sırada, sokakta bulunanlar büyük panik yaşadı. Patlama sırasında sokaktan geçen bir kişi yaralandı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Savaş alanını andıran görüntülerde, patlamanın ardından buhar kazanının aşağı düştüğü görülüyor. Sokakta bulunanlar panikle kaçışıyor. Bu arada, çevredeki binadakiler de dışarı çıkarak olay yerinden kaçmaya başlıyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, aynı sokaktaki bir işyerinin içinden. Patlama sırasında, zarar gören işyeri biranda toz bulutu haline geliyor. İçeride çalışanlar ise telaşla kaçmaya çalışıyor.

BOMBA DÜŞTÜ SANDIK

Patlama sırasında sokakta bulunanlar o anları anlattı. İşyerine park halindeki araçtan malzeme taşıdıklarını söyleyen çalışanlar, büyük panik yaşadıklarını ve buhar kazanının bomba gibi patladığını söyledi. Patlama nedeniyle birçok işyeri ve park halindeki araçta büyük hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından parçalanan kilolarca ağırlığındaki buhar kazanı vinçle olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri, patlamanın meydana geldiği işyerini mühürledi.

Görüntü dökümü

---------------------

-OLAYA İLİŞKİN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

1. KAMERA

-Patlama anından görüntü

-Patlama sırasında kazanın aşağı düşmesi

-Çevreye savrulan parçalar

-Sokaktakilerin panik yaşamasından görüntüsü

-İşyerinde çalışanların dışarı çıkıp kaçışması

-Detaylar

2.Kamera

-İşyerinde çalışanların görüntüsü

-Patlama sırasında toz bulutu oluşması

-İşyerindekilerin panik halinde kaçması

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Parçalanan buhar kazanının görüntüsü

-Çevrede zarar gören araçlar ve işyerleri

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Patlamanın meydana geldiği işyerinden görüntü

-Çevreye savrulan kazanın parçaları

-Çevredeki kalabalıktan görüntüler

-Detay görüntüler

