'Sanki kayınpederimle evliydim'

Musa Aytun'dan boşanmak üzere olan Seren Serengil, eşine değişmesi için cuma gününe kadar süre verdiğini söyledi.



Seren Serengil 2004’te evlendiği Musa Aytun’dan boşanmak üzere. Seren Serengil’in “Musa’nın kötü bir huyu var. Bu huy eşime babası Dahmi Aytun’dan geçmiş. Aslında her erkekte bulunuyor. Ama bunu açıklamam” sözleri akılları karıştırdı.



Posta'ya konuşan Seren Serengil, “Musa iddia edildiği gibi ne beni dövdü, ne aldattı. Uyuşturucu da asla kullanmadı. Beni hep el üstünde tuttu. Ama babası, bizim özelimize sürekli müdahale etti. Her şeyimize karıştı. Sanki onunla evli gibiydim. Kayınpederimin yanında korkudan nefes bile alamaz, bacak bacak üstüne atamazdım. 5 yıl aynı yastığa baş koyduğum eşime laf söyletmem. Zaten henüz dava açmadım. Musa’ya cuma gününe kadar süre verdim. Değişeceğine ve psikolojik destek alacağına söz verirse, evliliğimiz yürür. Yoksa boşanmak zorunda kalacağız. Zaten annem de boşanmama sıcak bakıyor. Musa şu anda ayrı bir evde yaşıyor. Birbirimize e-mail atıyor ve mesaj gönderiyoruz. Umarım her şey yoluna girer”. dedi.