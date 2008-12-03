'Sanki DSP Sarıgül’e katıldı!'

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, gösterişli bir törenle eski partisi DSP’ye katılması partide rahatsızlık yarattı.



Eski Devlet Bakanı ve DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, geçen pazar günü düzenlenen töreni, "Sanki Sarıgül DSP’ye değil; DSP, Sarıgül’e katıldı" sözleriyle eleştirdi. İçli, Hürriyet’e şunları söyledi:



"Sarıgül, CHP Genel Başkanlığı’nın da ötesinde Başbakanlığı hedeflediğini ilan etmişti. Şimdi hedefini mi küçülttü? Sarıgül, bu hedeflerinden vazgeçmiş değil. Umarım, CHP’den öç almak isterken DSP’yi kullanarak Türkiye’ye zarar vermez.



'Yaptıklarını unutmadık'



Bülent Ecevit, komaya girmeden önce cumhuriyete yönelik tehdit ve tehlikelere karşı sadece solda değil, dürüst nitelikli sağ seçmeni de kapsayacak birliktelik istiyor, Türkiye’nin kurtuluşunun, bu birliktelik olacağını söylüyordu. Ben takipçisi olacağım. Ancak şimdi bırakın büyük birlikteliği, soldaki insanların birbirlerini imha etmekten başka işe yaramayacak bir yola giriliyor. Bundan çok kaygılıyım. Sarıgül’ün, DSP’den Yeni Türkiye Partisi’ne, buradan da CHP’ye geçerken Ecevit ve partimiz için söyledikleri, tabanımızda da unutulmadı."

