-Saniyede 48 karelik "The Hobbit" filmi PARK CITY (A.A) - 23.01.2012 - Ünlü yönetmen Peter Jackson, "Yüzüklerin Efendisi" serisinin girişi niteliğinde olan "The Hobbit" filmini, Hollywood standartlarının iki katı hızda çekiyor. Hollywood'da 1920'den beri geleneksel olarak kullanılan saniyede 24 karelik hızı iki katına çıkararak saniyede 48 kareyle çekim yapan Jackson, böylece beyaz perdeye çok daha canlı görüntüler yansıtmayı amaçlıyor. Sundance Film Festivali'nde konuşan Jackson, saniyede 48 kare ile çekilip gösterilen filmin, seyircide sanki gerçekmiş izlenimi bıraktığını söyledi. Saniyede 48 ya da daha fazla karelik çekim yapılmasına olanak tanıyan dijital kameralar, 24 karelik filmlerdeki bulanıklığı da engelliyor. J.R.R. Tolkien'in fantastik eserinden iki bölümlük uyarlamanın ilk kısmı olan "The Hobbit: An Unexpected Journey" filminin Aralık ayında gösterime girmesi bekleniyor. Filmin ikinci kısmı "The Hobbit: There and Back Again" ise, Aralık 2013'te gösterime girecek. Jackson, Aralık ayına kadar hızlı çekilmiş film gösterimi için gerekli dijital projektörlere sahip sinema salonlarının sayısının artmasını beklediğini açıkladı. 2003 yılında "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil 11 dalda Oscar kazanan "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinin sonuncu filmi "Kralın Dönüşü"nün yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Jackson, "The Hobbit" filmini yönetmeyi planlamadığını, ancak projenin yarısını üstlenen MGM'in iflas etmesiyle ortaya çıkan sorunların ardından Guillermo del Toro'nun ayrılmasıyla kendisini yönetmen koltuğunda bulduğunu açıkladı. Filmde "Tek Yüzük"ü Gollum'dan alan Bilbo Baggins'i İngiliz aktör Martin Freeman oynuyor. "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinde rol olan oyuncuların büyük bir kısmı, "The Hobbit"te de oynuyor. Bu oyuncular arasında Büyücü Gandalf'ı canlandıran Ian McKellen, Frodo'ya hayat veren Elijah Wood, Elif kraliçesi Galadriel'i oynayan Cate Blanchett, Legolas'ı canlandıran Orlando Bloom ve Büyücü Saruman'ı oynayan Christopher Lee bulunuyor.