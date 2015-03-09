Saniyede 1200 kilometre hızla hareket eden yıldız bulundu

Gök bilimciler tarafından şimdiye kadar gözlenen en hızlı yıldız olan US 708, saniyede bin 200 kilometre hızla hareket ediyor.

"Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı yıldız olan US 708, saniyede bin 200 kilometre hızla Samanyolu Galaksisi'nin dışına doğru hareket ediyor.

Yeryüzünden 62 bin ışık yılı uzaklıktaki US 708'in, 25 milyon yıl sonra Samanyolu Galaksisi'nden çıkması bekleniyor.

Manoi'deki Hawai Üniversitesi araştırmacıları, helyum açısından zengin beyaz cüce olan US 708'in hızını hesaplamak için 10 metrelik Keck II ve Pan-Starrs I teleskoplarını kullandı.

Samanyolu Galaksisi'ndeki kaçış hızı, daha önce saniyede 600 kilometre olarak hesaplanmıştı.

"Hiper hızlı yıldızlar", Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki kara deliğin çekim gücüyle dışarı doğru fırlatılıyor. US 708'in ise diğer hiper hızlı yıldızların aksine yıldızların patlaması sonucu meydana gelen, evrendeki en güçlü ve en parlak enerji parlamalarından biri olarak bilinen "Tip la süpernova" sonucu bu hıza eriştiği sanılıyor.

Bilim adamları, US 708 yıldızının, nasıl oluştuğu bilinmeyen "Tip la süpernova"nın gizemine ışık tutabileceğine inanıyor.

"Tip la süpernova", astrofizik alanındaki en büyük gizemlerden birini oluşturuyor. Gök bilimciler, bir yıldızın, parlaklığı başka bir galaksiden görülecek şiddetle patlamasına neyin yol açtığını bulmaya çalışıyor.

"Tip Ia süpernova"ya, yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak da bilinen beyaz cücelerin üzerine komşu gök cisimlerinden maddelerin düşmesi sonucu meydana gelen patlamaların neden olduğu sanılıyor. Patlama anındaki parlaklıkları uzak galaksilerden bile görülebilen "Tip la süpernova"lar, bilim adamları tarafından galaksilerin uzaklığını ve dönüş hızlarını ölçmek için kullanılıyor. (AA)