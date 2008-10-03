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Kültür-Sanat

Saniyede 11 YTL kazanıyor

Tüm dünyada çok satan, beyaz perdeye de aktarılan "Harry Potter" romanlarının yazarı J. K. Rowling'in geçen yıl saniyede 5 sterlin (yaklaşık 11,5 YTL) kazandığı belirtil

03 Ekim 2008 03:00

Tüm dünyada çok satan, beyaz perdeye de aktarılan "Harry Potter" romanlarının yazarı J. K. Rowling'in geçen yıl saniyede 5 sterlin (yaklaşık 11,5 YTL) kazandığı belirtildi.

Forbes dergisinin dünyanın en çok kazanan yazarları listesinde ilk sırada yer alan Rowling, genç büyücü "Harry Potter"ı anlattığı romanlarından ilkini 1997 yılında yazdı. Haberde, Rowling'in geçen yıl 300 milyon dolar kazandığına dikkat çekildi.

Rowling'in "Harry Potter" serisi 67 dile çevrilerek, 400 milyon adet sattı. Yalnızca, geçen yıl piyasaya sürülen bu serinin sonuncu kitabı "Ölüm Yadigarları" 15 milyonu ilk 24 saatte olmak üzere 44 milyon adet satışa ulaştı.

Forbes dergisinin en çok kazanan yazarlar listesinde, Rowling'i, geçen yıl 50 milyon dolar kazanan James Patterson, onu da 45 milyon dolar kazanan Stephen King takip etti. Listede 4. sırada 35 milyon dolarla Tom Clancy, 5. sırada 30 milyon dolarla Danielle Steel yer aldı.

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