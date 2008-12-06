Saniye saniye banka soygunu

Elazığ'da bir banka şubesine kar maskeleriyle girip, güvenlik görevlisini başına silah dayayarak etkisiz hale getirdikten sonra aldıkları paralarla kaçarken yakalanan Mehmet Sait Yazar ile Mustafa Demirçelik’in gerçekleştirdikleri soygun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bugün adliyeye sevkedilen 2 soyguncu tutuklandı.Gazi Caddesi'ndeki bir banka şubesine, dün kar maskeleriyle giren iki kişi, güvenlik görevlisini başına silah dayayarak etkisiz hale getirdi. Diğer soyguncu ise görevlilerin bulunduğu bölüme geçerek veznedardan paraları torbaya doldurmasını istedi. Bu sırada başka bir banka görevlisi alarma basarak polisi harekete geçirdi. Soyguncular para dolu torbayı alıp kaçarken, olay yerine gelen polis ekipleri peşlerine düştü. Soygunculardan Mehmet Sait Yazar, üzerinde taşıdığı bıçakla yakalandı. Diğer soyguncu Mustafa Demirçelik ise elindeki kuru sıkı tabancayla havaya ateş açarak kaçmak isterken, polis tarafından İstasyon Caddesi'nde ele geçirildi.Elazığ Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, olayla ilgili yaptığı açıklamada soyguncuların üzerinden, güvenlik görevlisinden gasp ettikleri tabanca, bu tabancaya ait 14 mermi ile 1 bıçak, 1 kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 10 fişek, kar maskeleri ile çalınan 34 bin 500 YTL ve 6035 euro ele geçirildiğini söyledi.Soygunculardan, seyyar satıcılık yapan 30 yaşındaki Mehmet Sait Yazar’ın ağabeyinden borç alıp giyim eşyası almak için Gaziantep'ten geldiği, sattığı giyim eşyalarının paralarını toplayamadığı için borç altına girdiği öğrenildi. 28 yaşındaki Mustafa Demirçelik’in ise daha önce kredi kartı borcu ödemek için sık sık banka şubesine girip çıktığı belirlendi. İki zanlı, ‘Silahlı banka soygunu, nitelikli yağma, görevli polis memurlarını öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme’ suçlarından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.