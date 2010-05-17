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Sağlık

Sanıldığı gibi yararlı değiller

Avustralya'da yapılan bir araştırma, içerdikleri anti-oksidanlar nedeniyle kalbe iyi geldiğine inanılan şarap, kahve ve çikolatanın aslında pek de bu tür bir faydası olmadığ

17 Mayıs 2010 03:00

T24- Avustralya'da yapılan bir araştırma, içerdikleri anti-oksidanlar nedeniyle kalbe iyi geldiğine inanılan şarap, kahve ve çikolatanın aslında pek de bu tür bir faydası olmadığını ortaya koydu.


İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan habere göre, 100’den fazla bilimsel çalışmayı inceleyen Avustralya Ulusal Kalp Vakfında görev yapan bilim adamları, şarap, kahve ve çikolatanın kalp ve damar sağlığı açısından sanıldığı gibi faydalı olmadığını öne sürdü.


Araştırma ekibinden doktor Susan Anderson, inceledikleri verilerde, kalp ve damar sağlığı açısından çikolata, kahve ve kırmızı şarap tüketilmesini önermek için açık ve yeterli bulguya rastlamadıklarını belirtti. Anderson, "Gerekli anti-oksidanları almanın en iyi yolu her gün meyve, sebze, baklagil, kepek ekmeği, ceviz ve fındıktan oluşan çok çeşitli gıdalar tüketmektir" dedi.


Uzmanlar, sık sık tekrarlanan ve büyük ölçüde kabul gören bir tezi çürüten araştırmanın sonuçlarını doktorlara gönderdiklerini de söyledi.

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