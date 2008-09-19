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Politika

Sanıklar Türkiye’de 9 yıl ceza alırlardı

Yargıtay Onursal üyesi Naci Ünver, Deniz Feneri e.V. davası sanıklarının Türkiye’de yargılanmaları halinde 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hâkim karşısına ç&

19 Eylül 2008 03:00


 
Yargıtay Onursal üyesi Naci Ünver, Deniz Feneri e.V. davası kapsamında Almanya’da yaşayan Türklerden toplanan 41 milyon euro bağış parasının 18 milyon euro’sunu amaç dışı kullandıkları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan sanıkların, Türkiye’de yargılanmaları halinde 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkacaklarını belirtti.
 Ünver, Deniz Feneri e.V.’nin davasının sonuçlarını değerlendirdi. Ünver şunları kaydetti: “Nitelikli dolandırıcılık davalarında Alman Ceza Yasası’na göre 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Türkiye’de ise bu suçun cezası 7 yıla kadar hapis. Ayrıca, 5237 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32. maddesine göre, derneğin mal varlığını ve paralarını amaç dışı olarak başkalarının ve kendi yararına kullananlara 2 yıl hapis cezası verilebilirdi. Yani, sanıklar Türkiye’de 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırdı.”
Ünver, Almanya’da yargılanıp hüküm giyen sanıkların Türkiye’de yeniden yargılanacaklarını belirterek şunları kaydetti:
“Orada cezasını çektikten sonra eğer yurda dönerlerse, nitelikli dolandırıcılık ve Dernekler Kanunu’na aykırılık suçlarını işledikleri gerekçesiyle yeniden yargılanabilecekler Bunun için Türkiye’nin dosyayı istemesi lazım.”

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