Sanık sayısı her geçen yıl artıyor: 223 bin kişi cinsel şiddetten mahkûm

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü’nde Türkiye’de cinsel şiddet ve istismar suçlarında yaşanan artışı ortaya koyan bir rapor hazırladı. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar başta olmak üzere bu alandaki suç gruplarında her geçen yıl sanık sayısının arttığı bildirilen raporda, “2009-2018 yılları arasında cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hakkında işlem yapılan kişi sayısı 879 bin 451 olarak kayıtlara geçti. 2009 yılında 65 bin 605 olan şüpheli sayısı 2018’de yüzde 70 artarak, 111 bin 531’e yükseldi” ifadelerine yer verildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişle birlikte cinsel şiddet suçu işlediği gerekçesiyle sanık olan kişi sayısında da büyük artış yaşandığı bildirilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

“Adalet Bakanlığı verilerine göre 2013 yılından Anayasa referandumunun yapıldığı 2017 yılına kadar sanık sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken tek adam rejimin ilk iki yılında, yani 2017-2018 arasında sanık sayısında yüzde 17 artış yaşandı. Buna göre 2016 yılında 35 bin 155 olan sanık sayısı, 2017 yılında 35 bin 896’ya, 2018 yılında ise 41 bin 841’e yükseldi. 2006-2018 yılları arasında bu suçtan yargılanarak hakkında mahkumiyet kararı verilen toplam kişi sayısı ise 223 bin 442 oldu.”

"Rıza kavramı eril yargı tarafından aleyhe değerlendiriliyor"

Raporunda, mahkemelerin hüküm verirken “iyi hal ve rıza” ölçüsü kullanması nedeniyle cezaların düşük belirlendiğine dikkat çeken İlgezdi, “Cinsel şiddet suçu işlediği gerekçesiyle sanık olanlar, çoğunlukla iyi hal indirimi alıyorlar. Ayrıca ‘rıza’ kavramının yanlış algılanması nedeniyle de hapis cezası almaktan kurtulabiliyorlar. Adli yargılamada ‘rıza’ kavramı çoğunlukla eril yargı tarafından kadınların aleyhine değerlendirilmekte ve şiddet mağdurlarını bir kez daha yargı kararlarıyla mağdur etmektedir” dedi.