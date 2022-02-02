Sanık olarak yargılanan Çorlu ailelerinin avukatı Yılmaz: Şikâyetçi polisler aileleri gördüler, utandılar

Çorlu’daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin ve avukatlarının yargılandığı davanın beşinci duruşması Ankara Adliyesi’nde görüldü. Sanık olarak yargılanan Çorlu ailelerinin avukatı Murat Yılmaz, "Şikâyetçi polisler aileleri gördüler, utandılar" dedi.

Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin ölümüne neden olan tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin ve yaralananların 12 Haziran 2019’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde tutmak istediği ‘Adalet Nöbeti’ne polis müdahale etti ve yapılmak istenen basın açıklaması engellendi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, AYM önündeki polis müdahalesinin ardından Çorlu aileleri ve avukatları hakkında, “toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma” suçlamasıyla açılan davanın beşinci duruşması Ankara 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Beşinci duruşmaya, hapis cezasıyla yargılanan Çorlu aileleri katılmadı.

Duruşmada şikâyetçi polislerden Yenal Uluçay ifade verdi. Hâkimin, şiddete maruz kalıp kalmadığını sorduğu polis Uluçay, “Olay 2019’da gerçekleşti tam olarak olanları hatırlamıyorum. Olay tarihinde 80 kişilik bir grup AYM önünde eylem yapmak istedi. Biz rutin olarak görev aldık. Amirlerimizin talimatıyla görevimizi ifa ettik. Müdahale esnasında eylemciler tarafından darp ve cebir oldu. Bizi darp edenleri tanımıyoruz. Çok kalabalıktı. Görsem de hatırlamam. Beni darp edenleri tanımıyorum. Kişi tespitini biz yapmadık. Şu aşamada şikâyetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum. Barış Atay’ın görevli arkadaşlara müdahalesini hatırlıyorum. Diğerlerinin hatırlamıyorum” ifadelerini kaydetti.

Sanık olarak yargılanan Çorlu ailelerinin avukatlarından Murat Yılmaz, takipsizlik kararı verilmesinin üzerine yeni bir delil elde edilmeden Çorlu aileleri hakkında iddianame hazırlandığını söyledi, bu gerekçeyle davanın reddedilmesini talep etti.

"Ben ve arkadaşlarımda herhangi bir yaralanma oluşmadı"

Şikâyetçi polis Sabri Kocaman’ın, “Ben ve arkadaşlarımda herhangi bir yaralanma oluşmadı. Müdahalede bulunduk zorluk çıkardılar” diye ifade verdiğini hatırlatan avukat Yılmaz, “Ankara polisinde bir emniyet müdür yardımcısı ‘kimseye açıklama yaptırmam’ diyor. Polis acılı ailelere saldırdı deyince bu mesele buralara geldi. 12 Haziran’dan 4 Temmuz’a kadar bekliyorlar ve 20 gün sonra ifade veriyorlar. Geliyorsun saldırıyorsun sonra gidip rapor alıyorsun. ‘Kimse bu sanıklara bunlar yaptı’ diyemiyor. Geçen duruşma şikayetçi polislerin hepsi aileleri gördü utandılar” diye konuştu.

Avukat Yılmaz’ın sanıkların beraatini talep etmesinin ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 11 Şubat saat 10.00’a erteledi.

Davada, tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz, anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, çocuğunu kaybeden Hüseyin Şahin, davanın avukatları Gökmen Yeşil, Mürsel Ünder, Selvi Yüzbaşıoğlu Saltan ve eyleme destek veren Burak Arı yargılanıyor.