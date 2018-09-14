Sanık: Ne yaptığımı hatırlamıyorum, Kendime geldiğimde Ercan Bey'in başı elimdeydi

Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL ,(DHA) FATİH Sirkeci\'de eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan\'ı 5 ay önce boğazından 3 defa bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yüksel Karababa, olay günü ne yaptığını hatırlamadığını belirterek, \"Kendime geldiğimde Ercan Bey\'in başı elimdeydi ve yanımda bulunan bıçak boğazına saplanmıştı. Bıçağı kenara bırakıp ellerimi kaldırarak içeridekilere polis çağırmasını söyledim\" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMA YAPILDI



İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Yüksel Karababa hazır bulundu. Sanık Karababa, eski bakan Vuralhan ile arkadaşı Mustafa Y.K. aracılığıyla 2014 yılında tanıştığını, çöplerden imalat ve geri dönüşüm işi yaptığını, kendisine ortak aradığı için Mustafa Y.K. ile görüştüğünü anlattı. Sanık Karababa, \"O da ortak olabileceğini fakat bir iki hafta kadar sonra eski savunma bakanı Vuralhan\'dan 200 bin Dolar alacağı olduğunu parayı alacağını söyledi. Ancak bu parayı vermesi için harç yatırması gerektiğini söyledi. 500 Euro\'ya ihtiyacı olduğunu söyledi. İşinin görülmesi için 500 Euro Mustafa Y.K.\'ya verdim. Vuralhan teşekkür etmek için beni yanına çağırdı, ben kendisiyle yapacağım işi anlattım, o da olumlu yaklaştı\" dedi.





SANIK: NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM



Vuralhan\'ın ürünleri pazarlayabileceğini ancak bunun için paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini anlatan sanık Karababa, \"Değişik sebeplerle üç yıl içinde benden 676 bin Dolar peyderpey aldı. Buna karşılık ürünlerimi pazarlama işini yapmadı. Paraları başkalarından aldığım için işlerim bozuldu. İş yerimi dağıtmak zorunda kaldım. Bundan dolayı da 350 bin TL zararım oldu Olay tarihinden bir hafta kadar önce kendisiyle konuştuk, bana rahat olmamı işleri halledeceğini söyledi. 17 Nisan 2018 günü verdiğim paraları ertesi gün alabileceğimi paranın saat 13.00 de kendi hesabında olacağını ancak 11.00\'e kadar farklı bir ödeme için 2500 Dolar\'a ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendisine bu parayı bulabileceğimi ancak somut bir belge görmek istediğimi söyledim. O da \'Tamam\' dedi. Saat 14.00\'e kadar yemek yedik, sohbet ettik. Paranın nerede kaldığını sorunca, \'Sen onu boş ver, arkadaşını çağır bizim işi hallet\' dedi. Ben de 4 senedir aynı şeyi söylüyor, hep \'Bu son\' diyorsun, sana nasıl güveneyim\' şeklinde sözler söyledim. Kendisi bana \'Sen verdiğin sözü tutmuyorsun, söz vermenin ne anlama geldiğini biliyorsun, ben ne yapayım kardeşim\' dedi. Ben bu sözün içinden bana sözümü tutmayan biri olduğumu ima ettiğini anladım. Çünkü kendisiyle benzer bir diyalogda bulunmuştuk. Uzun süre yaşadığım gerginlikten ve o gün de söylediği sözden sonra kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Ercan Bey\'in başı elimdeydi ve yaptığım iş gereği yanımda bulunan bıçak boğazına saplanmıştı. Ercan Bey korumayı önceden gönderdiği için yalnızdık, ben bıçağı kenara bırakıp ellerimi kaldırarak içeridekilere polis çağırmasını söyledim. Beratimi talep ederim\" ifadelerini kullandı.





BAKANIN KORUMASI:SANIK \'YAPACAK BİR ŞEYİM KALMADI\' DEDİ



Duruşmada \'tanık\' sıfatıyla dinlenen Vuralhan\'ın koruması Bahtiyar Yüzer de \"Sanığı, Bakan Bey\'in yanına gelip gittiği sırada tanıdım, bir çok kez konuşmalarına şahit oldum. Sanığın bakan beye bir çok kez para verdiğini ve geri alamadığını biliyorum. Olay günü de Sirkeci\'deki bir kafede buluştuk. Bakan Bey \'Dünkü konuşmada geçen para ne oldu?\' diye sordu. Yüksel de \'Para gelecek\' diye cevap verdi. Bakan Bey bana \'Biraz uzaklaş, ben yalnız görüşeceğim\' dedi. Ben de Sirkeci Gar\'ın oraya doğru uzaklaştım, orada dolaşırken bir kalabalık gördüm, oraya gittiğimde Bakan Bey\'in kanlar içinde, sanığın da masada yalnız olduğunu gördüm. Yüksel\'e \'Kim yaptı?\' diye sordum. O da \'Yapacak bir şeyim kalmadı\' diye cevap verdi. Benden bile defalarca para istemişti, kabul etmemiştim\" diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.





İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Yüksel Karababa\'nın eski Bakan Ercan Vuralhan\'a 2014 yılından bugüne kadar peyderpey para verdiği belirtiliyor. Olay günü de Ercan Vuralhan\'ın borcunu ödeyeceğini söyleyerek Yüksel Karababa\'yı Sirkeci\'deki kafeye çağırdığı, burada Vuralhan\'ın tekrar 2 bin 500 TL istediği, şüphelinin de üzerinde taşıdığı bıçakla Vuralhan\'ı boyun bölgesinden üç defa bıçakladığı anlatılıyor. İddianamede Yüksel Karababa hakkında \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis talep ediliyor.



