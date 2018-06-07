Sanık 'Ben deli değilim' diyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, 2014 yılında yolda gördüğü Remziye Yıldız\'ı (31), 8 yıl önce evden ayrılıp evlenen kızına benzeterek bıçakla yaralayan Haydar Emeç\'e (67), Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkmesi\'nce verilen 16 yıl hapis cezasını, Yargıtay bozdu. Yargıtay\'ın gerekçesinde, \"Aradan geçen 8 yıl insanın çocuğunu unutması için yeterli bir sene değildir. Sanığın akli dengesinde sorun olabilir. Araştırılmalı\" denildi. Yeniden yargılanan Emeç ise akli dengesinin yerinde olduğunu söyledi. Akli dengesinin yerinde olmaması halinde aldığı 16 yıllık cezanın düşmesi söz konusu olan Haydar Emeç hakkındaki son kararı, muayene edileceği İstanbul Adli Tıp Kurumu verecek.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi\'nde oturan inşaat ustası Haydar Emeç\'in kızı G., 2006 yılında evden ayrılıp Erzincan\'da yaşayan Taner Tiryaki ile evlendi. Son 8 yıldır kızından haber alamayan Emeç, iddiaya göre, mahallede yayılan, \'Kızın kötü yola düştü\' söylentileri üzerine bunalıma girdi. Haydar Emeç, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir kaynakçı atölyesinde sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız\'ı görüp kendisine, \"Sen benim kızımsın\" dedi. Genç kadın ise kimliğini gösterirken, \"Amca ben senin kızın değilim ayırca evliyim de\" diyerek Emeç\'i ikna etmeye çalıştı. Buna inanmayan Haydar Emeç, takip ettiği genç kadına, \"Senin kulakların kızımın kulaklarına benziyor. Sen kızım G.\'sin. Korkudan ismini benden saklıyorsun\" diyerek, tabancası ile 5 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbinin hemen üzerine isabet eden genç kadın kaçıp kurtulmak isterken, peşinden koşan Emeç tarafından bu kez sırtından ve karnından da bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Remziye Yıldız, uzun süren tedavinin ardından taburcu edilirken, tutuklanan Haydar Emeç ise 2015 yılında yargılandığı Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AKLİ DENGESİ ARAŞTIRILIYOR

Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık Haydar Emeç hakkında verdiği kararı bozdu. Yargıtay Ceza Dairesi, bozma ilamında, sanığın kızı G.\'yi 8 yıldan bu yana görmediğini, olay tarihinde kızın 33 yaşında olma olasılığı nedeniyle tanıyamamasının hayatın doğal akışına aykırı olacağından akli dengesinin araştırılmasını istedi.

Çanakkale Cezaevi\'nde bulunan Haydar Emeç ise tekrar yapılan yargılamasında, akli dengesinin yerinde olduğunu, hiçbir sorununun bulunmadığını söyledi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Gözlem Dairesi\'ne gönderilen ve burada müşahede altında tutulan Haydar Emeç\'in akli dengesinin yerinde olmaması halinde, kendisine verilecek 16 yıllık hapis cezasının düşebileceği belirtildi.



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