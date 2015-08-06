Sanığın ağabeyinden Erdoğan'a mektup: Nuh Köklü AKP'ye karşıydı, 'Gezici'ydi!

Kadıköy Yeldeğirmeni'nde arkadaşlarıyla kartopu oynayan gazeteci Nuh Köklü’yü dükkanının camına kartopu isabet ettiği gerekçesiyle öldüren ve görgü tanıklarının ifadesine göre "Benim delim raporum var. Yarın çıkarım" diyen Serkan Azizoğlu’nun ağabeyi Barış Azizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup yazıp yardım istediği ortaya çıktı. Mektupta "Vefat eden kişi AKP'ye karşı ve Gezi olayının öncülerindendir" ifadesi dikkat çekiyor.

Kartal Adliyesi'nde Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan "Kartopu cinayeti davası"nda gazeteci Nuh Köklü’nün avukatları, mahkeme heyetine sanık Azizoğlu’nun ağabeyi Barış Azizoğlu tarafından Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) gönderilen mektubu sundu.

"Selamün aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle başlayan mektupta, Barış Azizoğlu, kardeşinin "Ben deliyim" sözünün aslında bir uyarı olduğunu, bıçaklamanınsa şuursuzca gerçekleştiğini öne sürdü. Azizoğlu, kardeşinin epilepsi hastası olduğunu ve çürük raporu olduğunu da sözlerine ekledi.

Mektubunda Nuh Köklü ve arkadaşlarının o gün 'AKP’nin iç güvenlik paketini protesto’dan geldiğini yazan ağabey Azizoğlu, Köklü için, “Vefat eden kişi AKP’ye karşı ve Gezi olayının öncülerindendir” diye yazdı.

Azizoğlu, kendisini de şöyle tanıttı: “Halveti Uşaki Kasımpaşa’daki Seyit Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretlerine bağlıyım. Şeyhim Eyüp Fatih Şaban Nurullah Hazretleridir.”

Erdoğan’a ‘Sizlere duacıyız’ diyen Azizoğlu, mektubunu şöyle bitirdi: “Bu olayda yanımızda olmanızı temenni ederiz. Rabbime emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Selamün Aleyküm.”

Barış Azizoğlu’nun Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yazdığı (BİMER) yazdığı mektup şöyle: