Şanghay Otomobil Fuarı rekor kırdı



2012 yılından bu yana üretilen ve beğeni toplayan yeni çehreli Japon limuzini Şanghay'da ilk kez görücüye çıkıyor. Hibrid çekişli bu otomobil, 4 silindirli benzin motoru ile elektrikli motoru bünyesinde birleştiriyor. Az yakıt tüketimi ve tamamen sessiz bir sürüş; bunlar, Toyota'nın Lexus modellerinde kullandığı teknolojinin en önemli özellikleri.

Çin'in doğusundaki liman metropolü Şanghay'da düzenlenen fuar bugün dünya çapında en önemli otomotiv fuarlarından sayılıyor. Fuarda 18 ülkeden 2 bin şirket yeniliklerini sunuyor. Bu da bir rekor. 29 Nisan'a kadar bin 300'den fazla otomobil görücüye çıkacak, bunlar arasında 100 otomobilin dünya prömiyeri yapılacak.

Çin'e uygun ürün sıkıntısı

Volkswagen tröstü piyasanın öncülerinden sayılmasına rağmen Çin pazarındaki satış payı yılın ilk üç ayında sadece yüzde 2 oranında artış gösterdi. Volkswagen Çin şubesi yönetim kurulu başkanı Jochem Heizmann ürün yelpazelerinde Çin'e uygun ürünlerin olmamamasından, kalabalık ailelere hitap eden, Çin'in bozuk yollarına uygun arazi araçları arzedemediklerinden yakınıyor.

Şu anda dünyanın en büyük otomobil piyasası uygun fiyatlı araçlar segmentinde gelişirken, Daimler ve BMW arazi limuzinlerini gelecekte Çin'de üretmeyi planlıyor. BMW sözcüsü, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, artık zengin müşterinin pahalı otosunu bizzat kullanmak istediğini söyledi.

Citroen, Aircross prototip araştırmasını kamuoyuna açıklıyor. Citroen şov aracı, tavan bagajı ile birlikte 1 metre 80 santimetre yüksekliğe erişiyor ve bu özelliği ile Alman Audi Q5 modelini bile geride bırakıyor. 4 metre 65 santimetrelik boyu ile Aircross daha çok yatay çizgilerde kendini gösteriyor. B sütunu bulunmayan aracın kapıları birbirine ters yönde açılıyor. İç donanım: renkli döşemeler, çok sayıda aksesuar, ayrıca sadeleştirilmiş bir gösterge paneli!

Çin'in potansiyeli

Araştırmalar ve Çin'de üretilmiş bu fütürist spor otomobil gibi konsept araçlar, müşteriyi "normal" araç satın almaya ikna etmeyi amaçlıyor. Alman Otomobil Sanayicileri Derneği (VDA) Çin'de yıllarca süren yüksek tempodaki ekonomik büyümeden sonra, artık Çin piyasasında sadece yüzde 6 oranında büyüme kaydedileceğini tahmin ediyor. Ancak uzun vadede Çin'deki potansiyelin gözden ırak tutulamayacağı belirtiliyor.

"Tuhaflıklar" da Şanghay'da görücüye çıkıyor. Burada söz konusu olan fazla yer kaplamayan ve az yakıt tüketen bir araç – özellikle büyük metropollerde kullanılmaya çok uygun. Bu tür araçlardan Asya'da yeterli sayıda bulunuyor.