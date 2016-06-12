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Dünya

Şanghay havalimanında art arda 2 patlama; 4 kişi yaralandı

Patlamanın sebebinin el yapımı patlayıcı olduğu bildirildi

12 Haziran 2016 15:13

Çin'in Şanghay şehrinde yer alan Pu Dong Havalimanı'nda birbirine uzaklığı 15 metre olan iki valiz beş saniye arayla patladı. Patlama sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Patlamanın sebebinin el yapımı patlayıcı olduğu bildirildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çin'in doğusunda bulunan Şanghay kentindeki Pudong Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan patlamada 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel Şinmin gazetesinin haberine göre, 2 numaralı terminal binasının gidiş salonunda birbirine uzaklığı 15 metre olan iki valiz beş saniye arayla patladı.

Valizlerin sahibi olduğu öne sürülen kişi polis tarafından göz altına alınırken, kazada ikisi ağır olmak üzere dört kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların civar hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Patlayıcı maddelerin niteliğine ilişkin araştırma başlatıldı. Patlamanın sebebinin el yapımı patlayıcı olduğu belirtildi.

Polis, patlamanın meydana geldiği bölgeyi emniyet çemberine alınırken, Pudong Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin olağan şekilde sürdüğü aktarıldı.

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