Şangay'dan distopik "Sıfır Covid" görüntüleri

T24 Dış Haberler

Çin’in uyguladığı “sıfır Covid” politikası nedeniyle üç haftadır tüm şehrin karantinada olduğu Şangay’da yetkililerin vatandaşlara şiddet uygulamaya başladığına dair videolar sosyal medyada yer aldı.

Paylaşılan görüntülerde koruma giysili yetkililerin bir apartmanda dezenfeksiyon yaparken balkondaki vatandaşa temizlik aletleriyle vurduğu görülüyor.

Başka bir videoda kalabalık bir grup yetkilinin sokaktaki vatandaşa şiddet uyguladığı görülüyor.

T24'e konuşan Çin'de yaşamış ve devletin pandemi politikalarına hakim kaynaklar, bu olayların medyaya yansıdığından daha sık yaşandığını; sosyal medyadaki görüntülerin de gösterdiği üzere Çin Komünist Partisi'nin baskıcı uygulamalarının özellikle Şangay'da çok yaygınlaştığını belirtti.

Şehrin 25 milyon vatandaşının gıda almak için bile sokağa çıkmasına izin verilmiyor. Devlet evlere gıda tedariki sağlasa da porsiyonların küçüldüğü ve bazı bölgelere tedarikte sorun yaşandığı belirtilmişti.

Geçen günlerde sosyal medyada Şangay'da yaşayanların evlerinin pencerelerinden çığlıklar attığı videolar şehirdeki durumu gözler önüne serdi. Sosyal medyaya yansıyan bazı videolarda da vatandaşların yetkililere "Yiyeceğimiz kalmadı" diye bağırdığı ifade edildi.