Şangay'da 'sıfır Covid politikası' tepkilere neden oluyor; pozitif çıkan çocuklar ailelerinden ayırılıyor

Çin’de uygulanan Covid’e sıfır tolerans politikasının en büyük testlerinden biri Şangay’da veriliyor. Çin’de Koronavirüs’ün ortaya çıktığından bu yana en yüksek Covid vakaları tespit edilirken, milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamadan karantinada tutulması tepkilere sebep oluyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Şangay’da son 24 saatte 8 bin 581 asemptomatik ve 425 semptomatik Covid vakası tespit edildi.

Vakaların artması, şehirdeki büyük karantinanın da devam etmesi anlamına geliyor. Sosyal medyada görüntüler, testi pozitif çıkan küçük çocukların ailelerinden ayrılarak hastanelere götürüldüğünü gösteriyor.

Şangay merkezii birkaç Avrupa Birliği diplomatı, şehir yönetimine bir mektup göndererek, tıbbi yardım ihtiyacı durumunda vatadanşlarına sağlamaları gerektiğini söyledi. Aynı zamanda “hiçbir koşul altında” çocukların ebeveynlerinden ayrılmaması gerektiği belirtildi. Şangay sağlık yetkilileri ise bu kararları savundu.

Hong Kong Üniversitesi biyomedikal bilim bölümünden profesör Jin Dong-yan, sıfır Covid sisteminin sürdürülebilir olmadığını, çok maliyetli olduğunu ve başka sorunlara sebep olabileceğini söyledi.